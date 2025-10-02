O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), reconheceu nesta quinta-feira (2) que a Prefeitura “errou” ao realizar ação de fiscalização contra vendedores de água de coco no Parque Vaca Brava. Em discurso durante prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025, na Câmara Municipal, Mabel criticou a forma como a operação foi conduzida e disse que os trabalhadores não podem ser tratados de maneira punitiva.

“Nós erramos. Uma ação que eu chamei a atenção do secretário de Eficiência, uma ação errada. Nós fomos mexer com os vendedores de coco. Você tem que chegar no vendedor, explicar a situação, criar a condição para ele trabalhar”, afirmou o prefeito.

Segundo Mabel, a ideia é padronizar a atividade com a criação de carrinhos licenciados e organizados, dando condições para que os comerciantes possam se regularizar sem perder a fonte de renda. “Vamos fazer uns carrinhos de coco bacanas, bonitos, arrumados, licenciar esse cara, dar condição dele financiar aquele carrinho. Enquanto isso, se tiver que deslocar algum, vamos realocar em outro lugar, mas nós temos que cuidar. Aquilo ali são pais e mães de família que precisam trabalhar”, destacou.

O prefeito também anunciou que, a partir de agora, as ações junto a trabalhadores informais terão acompanhamento de equipes da assistência social, sob responsabilidade da secretária Erizânia Freitas, em conjunto com vice-prefeita Coronel Cláudia. “Agora não vamos fazer mais nenhuma abordagem dessa sem estar assistente social junto. Como fizemos na Feira Hippie e na 44, dá um ponto para o camarada e deixa ele trabalhar. As pessoas precisam trabalhar, mas organizadas”, disse.

Ao mesmo tempo em que prometeu respeito aos trabalhadores, Mabel reforçou que pretende combater desordem e irregularidades. “A bagunça nessa cidade está acabando, mas vamos acabar com muita confusão, com som alto nesses estabelecimentos”, completou.

A fala do prefeito ocorre após reunião realizada pela Prefeitura com os vendedores do Vaca Brava no dia 30 de setembro, quando foi discutida a adequação à legislação municipal e prometido um termo de compromisso com regras para mobiliário, limpeza e circulação de pedestres.