Mabel reúne 20 mil pessoas em show dos 100 dias

A Prefeitura de Goiânia encerrou, na noite desta quarta-feira (9), a programação dos 100 primeiros dias da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) com apresentações musicais na Praça da Feira do Tijolão, no Jardim Curitiba, na Região Noroeste da capital. Segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM), mais de 20 mil pessoas participaram do evento.

O prefeito Sandro Mabel destacou que, apesar dos desafios enfrentados no início de mandato, foram realizadas ações consideradas significativas pela gestão. Entre elas, Mabel citou a inclusão de 8 mil crianças na rede municipal de ensino, a ampliação do atendimento pediátrico em unidades de saúde e intervenções na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), como cortes de gastos e revisão de acordos extrajudiciais sob investigação do Ministério Público.

Ele também mencionou mudanças no trânsito com a retirada de estacionamentos nas terceiras pistas. “Foram muitas ações. Porque não basta você ser um bom gestor, você tem que ter coragem”, pontuou.

Mabel ressaltou ainda a parceria com o governo estadual na entrega de 700 escrituras de imóveis regularizados. Segundo ele, a meta é entregar mil escrituras por mês. O prefeito lembrou o lançamento recente de um programa habitacional que prevê a construção de 720 moradias populares.

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, acompanhou o evento. Ele afirmou que os 100 primeiros dias da atual gestão superaram as expectativas e reafirmou o apoio do Governo de Goiás às ações municipais. Daniel também disse que os compromissos assumidos durante o período eleitoral estão sendo cumpridos.

A vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira, também esteve presente e mencionou sua atuação anterior na Região Noroeste. Ela destacou a formalização de uma parceria com o Instituto Equatorial para fomento ao empreendedorismo e geração de renda na região. Vereadores também participaram do evento.

Shows gratuitos