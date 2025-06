Mabel volta a cobrar pit-dogs por limpeza de praças e ameaça cassar licença de quem não colaborar

Em novo vídeo publicado nesta segunda-feira (9), o prefeito Sandro Mabel (UB) voltou a cobrar responsabilidade dos permissionários de pit-dogs pela limpeza das áreas públicas onde atuam. Mabel afirmou que cada empreendedor é responsável pelo local onde está instalado e que, caso não mantenha a área limpa, poderá perder a licença de funcionamento.

“Cada Pit Dog é dono do local onde ele está. Se ele está numa praça, ele tem que tomar conta daquela praça pra mim. Senão eu vou ficar gastando muito dinheiro pra limpar a sujeira dos outros”, declarou o prefeito. “O Pit Dog que deixa a bagunça, nós vamos tirar a licença dele. Porque é pra sua cidade ficar limpa, pra mim não gastar o seu dinheiro com limpeza.”

A fala reforça a nova postura adotada pela Prefeitura de Goiânia em relação à organização e à ocupação dos espaços públicos, sobretudo após o lançamento da Cartilha do Pit-Dog, publicada na última semana pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic). O documento foi apresentado no Seminário Pit-Dog, realizado em parceria com o Sindipitdog, e oferece orientações detalhadas sobre as regras para funcionamento e regularização desses estabelecimentos.

Região da 44

No vídeo, Mabel ainda minimizou críticas sobre ações de fiscalização na Região da 44, que vêm sendo alvo de reclamações nas redes sociais. Ele afirmou que orientou os fiscais a terem mais atenção com os comerciantes, mas defendeu o rigor nas ações: “São poucas coisas que nós pegamos firme. Agora, nós temos que pegar. A cidade é muito grande, muito difícil de tocar.”

As ações da Prefeitura visam, segundo Mabel, garantir uma cidade mais limpa e organizada sem sobrecarregar os cofres públicos com serviços que deveriam ser assumidos por quem ocupam os espaços. “É por isso que é duro ser duro. Mas vamos lá. Tô junto com vocês”.