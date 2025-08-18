Mãe e filha são presas pela PM por golpe da falsa central de atendimento

Em uma operação conjunta envolvendo o Comando de Policiamento da Capital (CPC/2), PM/2, o 7º Batalhão, o 38º Batalhão e o 49º Batalhão da Polícia Militar de Goiás (PMGO), uma mãe e sua filha, provenientes do estado de São Paulo, foram detidas, no último sábado (16/08), em flagrante, pela aplicação de golpes bancários, em Goiânia.

A dupla, que agia em diversas unidades da federação, é acusada de aplicar o “golpe da falsa central de atendimento” em agências da Caixa Econômica Federal. O método consistia na retenção de cartões magnéticos e no contato com as vítimas para a obtenção de dados sigilosos, utilizando-se de uma suposta central de autoatendimento.

Durante a prisão, a PMGO encontrou diversos cartões e ferramentas utilizadas na ação criminosa. A mãe, de 44 anos, além do estelionato e associação criminosa também vai responder por corrupção de menores por envolver a filha, de 17 anos, nos crimes. As duas foram encaminhadas à Central Geral de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.

Golpe

O chamado golpe da falsa central de atendimento bancário consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso. Nessa hipótese, em face do decréscimo de seu patrimônio decorrente de falha nos mecanismos de prevenção bancários, configura-se dano moral passível de indenização.

Carlos Bolsonaro chama governadores de direita de “ratos” e “oportunistas”