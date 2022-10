Maior feira de histórias em quadrinhos é realizada em Goiás

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), sedia a Feira Goiana de Histórias em Quadrinhos Gibirama, entre 6 e 9 de outubro. A iniciativa, que recebeu R$ 200 mil de recursos estaduais através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, é inteiramente gratuita e aberta ao público de todas as idades.

O evento pretende congregar aficionados por HQs e cultura pop, bem como interessados em literatura e artes gráficas em geral. Autores, editores, colecionadores e lojistas estarão no espaço para divulgação e comercialização de quadrinhos. A programação ainda contempla lançamentos com sessão de autógrafos, feira de quadrinhos, desfile de cosplayers, exibição de filmes e competição de games.

Dentre os convidados, estão confirmados nomes como Fabio Zimbres (RS), Eloar Guazzelli (SC), Diego Gerlach (RS), Amanda Miranda (SP), Lima Neto (DF), Batista (MG), Max Andrade (DF) e Lucas Ghere (DF). Os editores Sandro Lobo (Brasa, RS) e Daniela Utescher (Ugra Press, SP) também estarão presentes, bem como Ciro Inácio Marcondes e Pedro Brandt, membros da Raio Laser, site especializado em crítica de quadrinhos.

Quadrinistas de todo o País também irão participar com exposição de trabalhos autorais no Beco dos Artistas. O Gibirama estará aberto ao público todos os dias das 11 às 20h, com entrada franca, na sede da Vila Cultural, localizada na esquina das ruas 23 e 3, no Centro, em Goiânia.

Mestre dos quadrinhos

A exposição Shimamoto: Mestre do Quadrinho Brasileiro, aberta para visitação no local desde o dia 15 de setembro, também integra o evento. Trata-se da maior mostra já realizada sobre o diretor de arte e artista plástico brasileiro, cobrindo as mais de seis décadas de carreira de Shima e exibição de cerca de 250 originais. Parte deste material será compilado em um catálogo a ser lançado pela editora MMarte durante a feira.