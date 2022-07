Mais de 1 tonelada de alimentos são arrecadados em Aparecida

A coordenação da corrida Aparecida Correndo pela Vida, Contra as Drogas entregou nesta quarta-feira, 13, à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis para serem entregues a famílias em vulnerabilidade social.

Os donativos foram arrecadados junto aos participantes da corrida, que entregaram os alimentos no ato da inscrição para o evento. Segundo a Semas, os alimentos serão organizados em cestas básicas destinadas a famílias já cadastradas na Assistência Social.

A entrega dos alimentos à Semas ocorreu na Sala do Centenário, no Aparecida Shopping. Primeira-dama de Aparecida e secretária de Assistência Social, Sulnara Santana recebeu a doação em nome da Semas e agradeceu pelo gesto solidário dos participantes da corrida.

“São alimentos que chegam em boa hora para serem distribuídos, em cestas de emergência, a famílias em situação de vulnerabilidade já cadastradas na Secretaria de Assistência Social”, explicou a gestora. Ela enalteceu a capacidade de mobilização da Prefeitura de Aparecida e disse que todas as secretarias da administração “ajudam muito a Assistência Social”.

Coordenador da corrida Aparecida Correndo pela Vida, Contra as Drogas, Júlio Lemos pontuou: “A pandemia deixou muitas famílias mais pobres, sem ter o que comer em casa. E esse gesto de solidariedade só nos traz alegria, pois mostra que tem muita gente preocupada com o próximo”.

Júlio ressaltou que esta edição teve mais de 1.750 inscritos. Para o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, o evento superou as expectativas. “Mostramos para a juventude que existe um caminho saudável, que é esse, do esporte”, afirmou Gerfeson.

O secretário adiantou que em breve haverá outras corridas em diferentes bairros da cidade.

“Momento de dar as mãos”

Com a escalada da fome em todo o Brasil, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Leopoldo Moreira, afirmou, na entrega dos donativos, que “é momento de dar as mãos”. “E esse apelo social, cultural, ambiental e pela vida foi muito forte. Foi um apelo que teve muita expressão”, acrescentou ele sobre a corrida.

Executivos de empresas patrocinadoras da corrida Aparecida Correndo pela Vida, Contra as Drogas também participaram da entrega dos alimentos à Assistência Social.

Sirlene Mendes, gerente da unidade da Paz Universal em Aparecida, sintetizou: “Para nós foi uma honra participar desta 10ª edição da corrida, porque a Paz Universal é uma empresa que se preocupa com o social, se preocupa com a vida”.

A analista de Sustentabilidade da Unimed Goiânia Ana Paula Afonso ressaltou que a solidariedade é um dos valores da cooperativa. “Então, pela 10ª vez estamos aqui presentes exatamente por isso, para fazer a diferença na vida das pessoas”, finalizou a gestora.

Realizada pela Prefeitura de Aparecida, através da Secretaria de Ação Integrada e Secretaria de Esportes; e pela Aciag, a 10º edição da corrida Aparecida Correndo pela Vida, Contra as Drogas contou com patrocínio do Aparecida Shopping, Super Barão, Giraffas, Grupo Peniel, Afag, Posto Karajás, Mais Laser, Paz Universal, R Diniz, Unimed Goiânia, Unifan, ParqVille e Cinq. O evento teve apoio da Câmara Municipal de Aparecida e organização da Associação Goiana Carmelo.