Mais de 3,6 milhões de bilhetes participam do próximo sorteio da Nota Fiscal Goiana

No próximo sorteio da Nota Fiscal Goiana, agendado para o dia 25 de abril, um total de 3.697.831 bilhetes concorrerão aos prêmios. A informação foi divulgada pela Coordenação da Nota Goiana nesta quarta-feira (17/4). Os participantes podem conferir a quantidade de bilhetes atribuída a cada inscrito no site do programa.

Os bilhetes eletrônicos foram gerados a partir das notas fiscais com CPF das compras realizadas no mês de março, incluindo aquelas que não pontuaram anteriormente. Conforme as regras do programa, a cada R$ 100 em compras, o consumidor garante um bilhete para concorrer. Além disso, quem adere ao programa também recebe um bilhete para o sorteio do mês da inscrição.

Os participantes desta edição concorrem a 158 prêmios em dinheiro, sendo o maior deles no valor de R$ 50 mil. Serão sorteados ainda três prêmios de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500,00 cada. Para verificar os bilhetes, os participantes podem acessar o site https://goias.gov.br/nfgoiana e realizar o login.nota

Aqueles que ainda não estão inscritos têm a oportunidade de concorrer aos prêmios em dinheiro nos sorteios seguintes, incluindo o de maio. Basta realizar o cadastro no site, solicitar o CPF na nota fiscal nas compras em estabelecimentos varejistas de Goiás e, além disso, obter descontos de até 10% no IPVA e ajudar o time goiano do coração a conquistar prêmios.