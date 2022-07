Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis por meio do Vapt Vupt

O Programa Mais Empregos, da Secretaria de Estado da Retomada, realiza o encaminhamento dos cidadãos para oportunidades de trabalho em todo o Estado. O atendimento para a intermediação de mão de obra está disponível em 40 unidades do Vapt Vupt, localizadas em Goiânia e no interior do Estado, e ao contrário dos outros serviços oferecidos, não precisa de agendamento prévio.

Para efetuar cadastro e verificar as vagas disponíveis, o cidadão deve comparecer em alguma das agências que oferece o serviço. No dia do atendimento é obrigatório levar documentos pessoais, apresentar o número do PIS e a carteira de trabalho, seja a versão física ou digital.

São mais de 4 mil oportunidades de trabalho formal disponíveis, em áreas diversas, para profissionais com todos os níveis de escolaridade. Alguns dos cargos ofertados não exigem experiência na função.

Para conferir as agências do Vapt Vupt que ofertam o serviço, o usuário deve acessar o portal vaptvupt.go.gov.br e pesquisar por “SER – SINE E MAIS EMPREGOS” e selecionar a opção “Intermediação de Mão de Obra”.

Qualificação profissional

O Programa Mais Empregos também realiza encaminhamento para cursos nas categorias superior, técnico de nível médio, qualificação e capacitação/atualização profissional. As atividades são realizadas na modalidade presencial e no ensino a distância (EaD).