Mais de 70% dos goianienses pretendem ir às compras neste Natal

A comemoração do Natal de 2023 promete movimentar as lojas da capital. É o que aponta uma sondagem realizada pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia. Ao todo, 72% dos consumidores devem ir às compras – quase 600 mil pessoas. Já os goianienses que não irão investir na data (28%) apontaram a falta de condições financeiras para presentear como principal motivo.

O levantamento mostrou que neste ano cada consumidor deve adquirir quatro produtos, com ticket médio de R$ 150 por item. “O Natal é a comemoração mais importante, mais

esperada e de maior movimentação no comércio. A tradição de oferecer presentes a um maior número de pessoas faz com que a data ofereça boas oportunidades para o lojista.

Nesta dinâmica, o consumidor também sai ganhando devido às ofertas e promoções específicas preparadas para a comemoração”, aponta o presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira.

Roupas e calçados lideram a lista dos itens mais procurados

Na preferência dos produtos, as roupas lideram o ranking, com 37,3%. Na sequência estão os calçados (16,3%) e brinquedos (16%). Outros itens mencionados foram os eletroeletrônicos, perfumes e cosméticos, joias, livros e serviços.

Entre os locais mais citados pelos entrevistados para as compras presenciais, 41% optarão pelas lojas de rua, 33% irão aos shoppings e 14% mencionaram as feiras. Na

hora do pagamento, a opção à vista aparece em primeiro lugar (73%), seguido por pagamento parcelado (27%). Como diferencial para a decisão de compra, os

entrevistados apontaram preços e promoções (52%), seguido por qualidade (22%).

Maioria vai fazer pesquisa de preços

Dentre todos os consumidores que pretendem comprar no Natal 2023, a maioria (88%)pretende realizar pesquisa de preço. Na divisão por gênero, as mulheres serão as que mais farão análise comparativa dos valores antes das compras (92%). Já com os homens, esse percentual fica em 84%. Comparado ao ano anterior, a maioria (36%) informou que investirá o mesmo valor em 2023. Para 17% o investimento será maior que no ano passado. Já para 11%, o valor a ser desembolsado será menor.

Sobre a data da compra, 32% irão em busca dos produtos entre os dias 17 e 20 de dezembro, enquanto 30% pretendem comprar antes do dia 17 de dezembro. Para 24% dos ouvidos no levantamento, as compras serão realizadas na véspera ou no próprio dia da celebração de Natal.