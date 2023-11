Mais de 90 pessoas já foram presas furtando energia em Goiás

A Equatorial e autoridades policiais já efetuaram, até agora, 92 prisões de pessoas que estariam furtando energia elétrica no Estado. Segundo a concessionária, foram realizadas 125 operações. A última aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, onde um loteamento localizado às margens do Lago Corumbá é irregular e tinha 22 transformadores ligados clandestinamente à rede de distribuição de energia. O condomínio foi embargado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Minerais Agroecológicos (Semma) de Santo Antonio do Descoberto.

O gerente de serviço técnico comercial da Equatorial Goiás, Pabllo Barbosa, estima que o furto de energia ocorria no local há mais de sete anos. “Essas cerca de 200 residências ligadas clandestinamente estavam sobrecarregando a rede elétrica da região e provocando interrupções no fornecimento de energia para clientes que pagam sua conta regularmente”, pontua.

Além de ser crime, com pena prevista de reclusão e multa, o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, prejudica diretamente a qualidade do fornecimento de energia e põe em risco a segurança da população, podendo causar graves acidentes, principalmente com as pessoas que manipulam a rede elétrica sem a capacitação adequada e os devidos cuidados. “Essa prática ilícita pode resultar em acidentes graves, especialmente quando realizada por pessoas sem a devida capacitação e precaução ao manipular a rede elétrica”, afirma.