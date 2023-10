Mais segurança: Detran passa a exigir autenticação GOV nos acessos

A partir de terça-feira (31), todos os serviços digitais oferecidos à população goiana pelo Departamento de Trânsito Estadual (Detran-GO) serão liberados com login na conta http://GOV.BR . Essa mudança visa dar maior segurança e confiabilidade aos acessos por meio do site, aplicativo DetranGO ON ou Portal Expresso, garantindo a privacidade do usuário e prevenindo golpes.

‌O http://GOV.BR é uma plataforma de autenticação do governo federal. “A integração dos sites dos governos federal e estadual tornam o portal http://GOV.BR a entrada única para as páginas institucionais, oferecendo ao cidadão um canal direto e rápido de relacionamento com os órgãos, como o Detran-GO”, explica o presidente da autarquia, Delegado Waldir.

‌A segurança é uma das principais motivação da alteração na forma de login. Com a mudança, o usuário deixa um “rastro” digital. É possível saber, por exemplo, o CPF do cidadão que consultou a placa de um veículo. Para consultar um veículo atualmente, basta informar a placa e Renavam.

‌Combate a fraudes

O login deve contribuir para o combate a fraudes envolvendo sites falsos. De 1º a 25 de outubro foram registradas 55 reclamações de usuários vítima de sites falsos que, por meio de links patrocinados e oferta de desconto em IPVA atraíram as vítimas. “Acreditamos que o número seja bem maior. Muitas vítimas ainda não se deram conta que caíram em um golpe”, pontua Delegado Waldir.

Apesar de dificultar as fraudes, é necessário que o contribuinte fique atento não clicando em links patrocinados e procurando sempre os canais oficiais de comunicação. Além dos alertas constantes, a equipe de tecnologia da informação da autarquia trabalha diuturnamente no combate a sites falsos.

Como fazer

O cadastro deve ser feito na plataforma http://GOV.BR pelo computador, notebook ou celular. O acesso será sempre com o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. É importante destacar que não existe nenhuma cobrança de manutenção ou utilização da conta http://Gov.br , nem mesmo para qualquer alteração, atualização ou troca de senha.

De acordo com o nível de segurança do cadastro http://Gov.br mais serviços estarão disponíveis ao cidadão. Para acessar serviços do Detran-GO, o cidadão deve ter conta nível Prata ou Ouro.

Ao criar a conta é necessário cadastrar login com biometria ou identificação facial para que ela seja considerada nível Prata. Outra forma de aumentar o nível de confiabilidade da conta o http://GOV.BR é pela validação dos seus dados via internet banking de um banco credenciado.

Fonte: Detran-GO