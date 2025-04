Mancini erra na escalação e Goiás perde invencibilidade

O técnico Vagner Mancini resolveu fazer várias alterações no time para enfrentar o América em Belo Horizonte, mas as mudanças não foram bem sucedidas e o Goiás perdeu por uma a zero, gol marcado através de penalidade aos 13 minutos do primeiro tempo. O Goiás fez um péssimo primeiro tempo. Na segunda etapa Vagner Mancini tentou melhorar o time, colocando em campo os jogadores titulares que foram poupados no início da partida. O Goiás melhorou, mas não o suficiente para pelo menos igualar o marcador. O garoto Lucas Rodrigues, de apenas 17 anos, entrou como titular, mostrou nervosismo, recebeu cartão amarelo e foi substituído no intervalo.

Com a derrota, o Goiás não só perdeu a oportunidade de ocupar a liderança da série B, como caiu várias posições na tabela e perdeu uma invencibilidade de nove jogos na série B. O time esmeraldino caiu para sétima posição e pode ser ultrapassado por mais cinco adversários até o final da rodada. Avaí, Novorizontino, Remo, Atlético Goianiense e Ferroviária só precisam vencer seus respectivos adversários para deixar o alviverde para trás na classificação. O técnico Vagner Mancini poupou jogadores, talvez visando a decisão de quarta-feira contra o Paysandu no Serra Dourada. Ocorre que o Goiás não tem elenco suficiente para formar um time de onze bons jogadores, imagina se dar ao luxo de poupar titulares e levar a campo um time alternativo… É pedir para perder.

Presente de Páscoa

O Vila Nova ganhou um verdadeiro presente de páscoa ao enfrentar o fraquíssimo Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda no primeiro tempo a defesa do Botafogo entregou os dois gols que deram a vitória ao Vila Nova. Sem desmerecer o colorado goiano, a vitória foi muito mais em função das falhas do adversário do que por mérito próprios, tanto é que no segundo tempo o Botafogo melhorou e pressionou muito o Vila, que não teve mais nenhuma oportunidade de gol.

A partida de ontem confirmou a tese de o Vila Nova é um time jogando contra o Goiás e outro contra os demais adversários. Um resultado positivo contra o principal rival é melhor do que ser campeão em qualquer competição. Pensamento de mentalidade pequena. O Vila voltou a jogar no OBA depois de vários meses de reforma no gramado e outras dependências do estádio. Apesar de jogar um futebol apenas regular, a torcida vilanovense se sentiu recompensada pela vitória e o salto na tabela. O Vila volta a jogar em seu estádio na próxima sexta-feira contra a Chapecoense e para este jogo terá a volta do lateral Elias, expulso contra o Goiás no clássico que ficou empatado em dois gols.

Já o Atlético, que joga amanhã a noite em seu estádio contra o Cuiabá, tenta melhorar seu posicionamento na tabela de classificação, após começo ruim na competição. Aliás, o Atlético não vem bem desde o ano passado, quando foi rebaixado da série A para a B. Após o rebaixamento, fez um campeonato goiano ruim e começa a série B com bastante irregularidade. O time aposta no fator casa para reverter a situação, pois no recorte da segunda divisão em três rodadas, fez um jogo em casa contra o Athetic e saiu vencedor.

Goianos nas séries C e D

Na série C, o Anápolis foi derrotado, jogando no estádio Jonas Duarte contra o Ituano, Perdeu por um a zero para a decepção dos torcedores do tricolor anapolino. Só a Aparecidense se salvou entre os goianos na rodada série D. O time de Aparecida venceu o Capital do Distrito Federal por um a zero. No sábado, o Goiânia foi derrotado em casa pela Luverdense por um a zero. No domingo, o Goianésia perdeu para o Ceilândia por dois a jogando em seu estádio e no Divino Garcia Rosa o Goiatuba foi superado pela Inter de Limeira por três a um. A exceção da Aparecidense, o futebol goiano está mal representado na série D, mas a competição está apenas começando, dá tempo ainda de melhorar o desempenho dessas equipes.