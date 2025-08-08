Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

O caso de Jéssica Avelino, 26 anos, que ficou paraplégica após manipular um furúnculo em casa, acendeu o alerta sobre os perigos dessa prática. A jovem contraiu uma bactéria que se espalhou pela corrente sanguínea, atingiu a medula espinhal e comprometeu os nervos da coluna. O dermatologista e professor do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Ademar Schultz, explica que o furúnculo é causado pela bactéria Staphylococcus aureus, que penetra na pele por pequenos cortes ou folículos inflamados, provocando inflamação, acúmulo de pus, dor, inchaço, vermelhidão e calor local.

Segundo o especialista, embora seja uma condição comum, a infecção não deve ser subestimada. Em casos leves, compressas mornas ajudam na drenagem espontânea, mas quadros mais graves podem exigir drenagem cirúrgica e uso de antibióticos, sempre com acompanhamento médico. Espremer ou aplicar pomadas sem orientação facilita a entrada da bactéria no sangue, podendo levar a complicações severas.

Complicações graves

No caso da paciente, a tentativa de drenagem caseira permitiu que a bactéria se espalhasse, causando bacteremia e atingindo estruturas delicadas, como vértebras e nervos da coluna. Ademar alerta que, se o comprometimento nervoso for extenso, o dano pode ser permanente. O tratamento precoce aumenta as chances de recuperação.

O professor reforça que sinais como dor intensa, aumento da lesão, febre ou infecção em áreas sensíveis, como o rosto, exigem atenção médica imediata. Ele ressalta que abandonar receitas caseiras e buscar atendimento especializado é fundamental para prevenir consequências graves.

