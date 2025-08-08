search
Saúde

Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

Caso de jovem que ficou paraplégica após infecção reforça riscos da prática e a importância do atendimento médico


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 16:10

Foto: divulgação

O caso de Jéssica Avelino, 26 anos, que ficou paraplégica após manipular um furúnculo em casa, acendeu o alerta sobre os perigos dessa prática. A jovem contraiu uma bactéria que se espalhou pela corrente sanguínea, atingiu a medula espinhal e comprometeu os nervos da coluna. O dermatologista e professor do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Ademar Schultz, explica que o furúnculo é causado pela bactéria Staphylococcus aureus, que penetra na pele por pequenos cortes ou folículos inflamados, provocando inflamação, acúmulo de pus, dor, inchaço, vermelhidão e calor local.

Segundo o especialista, embora seja uma condição comum, a infecção não deve ser subestimada. Em casos leves, compressas mornas ajudam na drenagem espontânea, mas quadros mais graves podem exigir drenagem cirúrgica e uso de antibióticos, sempre com acompanhamento médico. Espremer ou aplicar pomadas sem orientação facilita a entrada da bactéria no sangue, podendo levar a complicações severas.

 

Complicações graves

No caso da paciente, a tentativa de drenagem caseira permitiu que a bactéria se espalhasse, causando bacteremia e atingindo estruturas delicadas, como vértebras e nervos da coluna. Ademar alerta que, se o comprometimento nervoso for extenso, o dano pode ser permanente. O tratamento precoce aumenta as chances de recuperação.

O professor reforça que sinais como dor intensa, aumento da lesão, febre ou infecção em áreas sensíveis, como o rosto, exigem atenção médica imediata. Ele ressalta que abandonar receitas caseiras e buscar atendimento especializado é fundamental para prevenir consequências graves.

Confira o relato da paciente Jéssica no TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMBsNJq3V/

 

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia
Saúde

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

08/08/2025
Câncer de pulmão: 85% dos casos têm ligação com tabaco
Saúde

Câncer de pulmão: 85% dos casos têm ligação com tabaco

07/08/2025
academia
Saúde

Vai começar na academia? 5 segredos que todo iniciante precisa saber para não desistir

06/08/2025
Morango do amor pode trazer riscos à saúde do dente, alerta CFO
Saúde

Morango do amor pode trazer riscos à saúde do dente, alerta CFO

04/08/2025
Caneta injetável contra obesidade desenvolvida no Brasil começa a ser vendida nas farmácias
Saúde

Caneta injetável contra obesidade desenvolvida no Brasil começa a ser vendida nas farmácias

04/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista
Saúde

Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

08/08/2025
UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia
Saúde

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

08/08/2025
Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz (reprodução Instagram)
Geral

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz

08/08/2025
Pesquisa