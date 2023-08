Márcio Corrêa (MDB) toma posse como deputado federal

O presidente do MDB Anápolis, Márcio Corrêa, tomou posse como deputado federal nesta terça-feira (08). O empresário e cirurgião dentista ocupa a cadeira de Célio Silveira, que se licenciou para tratar de questões pessoais.

Márcio ficou como terceiro colocado na disputa pela Prefeitura em 2020 e, em 2022, para deputado federal teve 59.829 votos, sendo 28.328 obtidos somente em Anápolis.

Com Márcio no Congresso Nacional, o MDB passa a ser o maior partido de Anápolis com representação nas Casas Legislativas. Na Câmara Municipal, a sigla tem três vereadores (Dra. Trícia, José Fernandes e Seliane da SOS) e na Assembleia Legislativa o deputado estadual Amilton Filho.