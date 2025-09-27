Marconi confirma pré-candidatura ao Governo de Goiás em 2026

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) confirmou neste sábado (27) que será candidato ao Governo de Goiás em 2026. A declaração ocorreu durante evento que celebrou seus 30 anos de filiação ao partido, realizado no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A articulação foi conduzida pela Associação Goiana de Ex-prefeitos (Agexp), que anunciou novas ações de mobilização, como a adesivagem de veículos com a mensagem “Volta, Marconi”.

O ato reuniu lideranças históricas e parte da militância tucana. Entre os presentes estavam ex-parlamentares e titulares de mandatos como o deputado estadual Gustavo Sebba, a vereadora Aava Santiago (PSDB) e o jornalista Matheus Ribeiro, candidato derrotado à Prefeitura de Goiânia em 2024. Filiados ao partido, a deputada federal Lêda Borges, bem como o vereador Tião Peixoto, pai do presidente da Alego, Bruno Peixoto, não participaram.

A programação incluiu discursos da ex-prefeita de Palmas e presidente nacional do PSDB Mulher, Cinthia Ribeiro, e de Mário Covas Neto, filho do ex-governador paulista Mário Covas. O deputado federal Aécio Neves, futuro presidente nacional da sigla, enviou mensagem em vídeo.

Antes do pronunciamento de Perillo, foram exibidos vídeos que resgataram iniciativas de gestões tucanas e executado um jingle gravado pelo cantor mirim Isaac Adam, de 10 anos. O músico Itamar Correa, voz da primeira canção do “Tempo Novo” em 1998, também participou a convite do ex-governador.

“Quem olha nos olhos e fala com a verdade, segue firme no caminho. Com coragem e humildade, o tempo novo tá voltando, feito água que molha o sertão, como abraço depois da distância, como a luz clareando o chão”, afirma a canção interpretada por Isaac Adam, sob o mote de saudade de um tempo que fez história. O marqueteiro Marcelo Vitorino estava presente e conduziu o evento.

Discurso e pré-candidatura

Ao anunciar sua decisão, Perillo disse que partiu de avaliações internas sobre o cenário eleitoral. “Agora é colocar os pés no chão, na estrada, arregaçar as mangas e pensar o Estado para os próximos anos com bom planejamento e bom debate”, afirmou.

Para ele, é importante que o processo eleitoral conte com diversidade de candidaturas. “É importante que o Estado tenha três, quatro vozes diferentes para mostrar suas ideias, é preciso ter o contraditório, um debate que exista e ajude o Estado a pulsar forte”, acrescentou.

Segundo o tucano, o desafio será dialogar com a sociedade. “Eu vou, principalmente, ouvir o que os goianos querem, porque ninguém é dono da verdade e não há ninguém que possa perpetuar-se pela arrogância”, disse. “Eu acho que alternância de poder é salutar”, completou.

Saudosismo e legado

Durante o evento, apoiadores resgataram marcos das duas décadas de governos do PSDB em Goiás, como a expansão do PIB estadual, a criação da Universidade Estadual de Goiás, a implantação dos Vapt Vupts, programas de infraestrutura e ações sociais.

O ex-governador José Eliton, que governou o estado após Perillo, também discursou. Sem filiação partidária, fez referência à disputa em que saiu derrotado em 2018 e contestou acusações do governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a situação financeira deixada por ele. “É preciso ter coragem para dizer que o atual governo é a pior farsa deste estado”.

Em seu discurso, Marconi Perillo também contrapôs resultados de gestões. “Resultado bom tem história e ninguém passa por cima”, disse. Em outro momento, afirmou que governantes atuais fazem “fotografia com a onça morta” ao reivindicar obras e programas implantados no passado. O ex-governador mencionou ainda desafios na saúde e infraestrutura.

As declarações foram feitas no contexto de um ato político-partidário de pré-campanha, em que lideranças buscaram reforçar a narrativa tucana para 2026.