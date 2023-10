O ex-governador Marconi Perillo foi eleito presidente regional do PSDB neste sábado, 28, em convenção do partido na Assembleia Legislativa de Goiás. Ele assume o cargo após 24 anos de liderança indireta da sigla, que agora está na oposição ao governo de Ronaldo Caiado (UB).

Perillo diz que vai buscar a recuperação do partido, com a renovação de quadros e a defesa de teses da oposição. Ele também afirma que vai estimular a militância para as eleições municipais e o debate político em Goiás.