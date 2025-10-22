Marconi Perillo falta a ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, não compareceu ao evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, realizado nesta quarta-feira (22), em Fortaleza (CE). Atual presidente nacional da legenda, Perillo deixará o comando do partido no próximo mês, quando o deputado federal Aécio Neves (MG) assumirá oficialmente a direção tucana, e que também faltou ao ato.

A ausência das duas principais lideranças nacionais chamou atenção nos bastidores do PSDB, especialmente diante da chegada de um nome de peso como Ciro Gomes, que já disputou quatro vezes a Presidência da República e retorna agora ao campo tucano.

A atuação de Ciro no PSDB deve se concentrar no Ceará, onde ele é cotado para disputar o governo estadual em 2026. O ex-ministro da Fazenda, que deixou o PDT, foi prefeito de Fortaleza e governador do estado.

A filiação trouxe à tona movimentações antiga de Ciro, que tem histórico de críticas duras ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem acusou em diversas ocasiões de “quebrar o país três vezes” durante o período de acordos com o FMI, entre 1998 e 2002 — declarações que marcaram distância entre ele e o tucanato tradicional.

Em nota, o PSDB Nacional afirmou que recebe com “entusiasmo” a filiação de Ciro Gomes: “Sua trajetória marcada por inteligência, firmeza e capacidade de gestão fortalece o nosso projeto de retomada do protagonismo do partido. Sua chegada representa um reforço estratégico para o PSDB na região Nordeste, em especial no Ceará. Estamos construindo, com diálogo e responsabilidade, um novo PSDB para 2026. É uma alegria tê-lo de volta.”

A ausência de Marconi Perillo no ato foi interpretada como um sinal de cautela do goiano, que tem buscado preservar sua influência no partido em meio à transição de comando para Aécio e à tentativa de reestruturação tucana nacionalmente.