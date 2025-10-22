search
Poder

Marconi Perillo falta a ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB

Evento em Fortaleza contou com ausência também de Aécio Neves, que assumirá presidência nacional do partido


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 17:35

Imagem captada da transmissão ao vivo do evento de filiação
Imagem captada da transmissão ao vivo do evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, em Fortaleza (CE)

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, não compareceu ao evento de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, realizado nesta quarta-feira (22), em Fortaleza (CE). Atual presidente nacional da legenda, Perillo deixará o comando do partido no próximo mês, quando o deputado federal Aécio Neves (MG) assumirá oficialmente a direção tucana, e que também faltou ao ato.

A ausência das duas principais lideranças nacionais chamou atenção nos bastidores do PSDB, especialmente diante da chegada de um nome de peso como Ciro Gomes, que já disputou quatro vezes a Presidência da República e retorna agora ao campo tucano.

A atuação de Ciro no PSDB deve se concentrar no Ceará, onde ele é cotado para disputar o governo estadual em 2026. O ex-ministro da Fazenda, que deixou o PDT, foi prefeito de Fortaleza e governador do estado.

A filiação trouxe à tona movimentações antiga de Ciro, que tem histórico de críticas duras ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem acusou em diversas ocasiões de “quebrar o país três vezes” durante o período de acordos com o FMI, entre 1998 e 2002 — declarações que marcaram distância entre ele e o tucanato tradicional.

Em nota, o PSDB Nacional afirmou que recebe com “entusiasmo” a filiação de Ciro Gomes: “Sua trajetória marcada por inteligência, firmeza e capacidade de gestão fortalece o nosso projeto de retomada do protagonismo do partido. Sua chegada representa um reforço estratégico para o PSDB na região Nordeste, em especial no Ceará. Estamos construindo, com diálogo e responsabilidade, um novo PSDB para 2026. É uma alegria tê-lo de volta.”

A ausência de Marconi Perillo no ato foi interpretada como um sinal de cautela do goiano, que tem buscado preservar sua influência no partido em meio à transição de comando para Aécio e à tentativa de reestruturação tucana nacionalmente.

