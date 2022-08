Mariana Perdomo inaugura nova unidade em Goiânia

A empresária Mariana Perdomo inaugurou nesta semana a nova unidade da sua rede de confeitarias no Empório Prime Alphaville. A loja é a quarta unidade física, tendo 24m², concebida por Mariana Perdomo e pelo visual merchandising Nison Potuguês.

A marca Mariana Perdomo Doceria foi criada no ano de 2015, quando a proprietária Mariana Perdomo produzia bolos e doces como forma de renda extra. Hoje seu mix de produtos variam entre bolos, tortas, bombons, pedacinhos de céu, palhas italianas, bolachinhas Perdomo, além da variedade de cafés do seu parceiro 3corações.