Maternidade Dona Iris tem leitos fechados e cirurgias represadas durante auditoria do SUS

O diretor do Denasus, Rafael Bruxellas, afirmou que a auditoria está em fase de coleta de dados e elaboração de relatório técnico. Ele informou que a fiscalização já provocou reações por parte da administração municipal, com o início de elaboração de planos de trabalho por algumas unidades.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou, em nota, que recebeu as maternidades da gestão anterior em situação de colapso e que colabora com a auditoria do Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira (28), técnicos do Denasus estão na sede da secretaria, no Paço Municipal.