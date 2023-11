Maternidades municipais são as principais portas de acesso para colocação de DIU pelo SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar a milhões de brasileiros. Uma das áreas em que o SUS tem feito avanços notáveis é o acesso a métodos contraceptivos, garantindo que as pessoas tenham capacidade de planejar suas famílias e cuidar de sua saúde reprodutiva. Hoje, a principal porta de acesso para colocação de Dispositivo Uterino (DIU) pelo SUS na capital são as maternidades da Prefeitura de Goiânia. Juntas, a Maternidade Nascer Cidadão (MNC), o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) e o Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI) realizaram a inserção de cerca de 1,3 mil DIUs por ano (dados dos últimos 12 meses).

A coordenadora de ginecologia e obstetrícia do HMDI, Danyelli Amorim, explica que o SUS oferta às usuárias o DIU de cobre, que é um método contraceptivo não-hormonal feito de um fio de prata revestido de cobre em formato de “T” ou “Y”, e não apresenta material tóxico ou alérgeno. “A função dele é inflamar o tecido que reveste o órgão, e as alterações bioquímicas causadas pelo material impedem que os espermatozóides fecundem os óvulos”.

Danyelli orienta que, para a colocação do DIU pelo SUS, é necessário procurar uma Unidade Básica de Saúde e solicitar ao médico um encaminhamento para uma das maternidades da Prefeitura de Goiânia para a realização do procedimento. “A inserção é simples e não há necessidade de internação. Ela é feita no consultório e a paciente é liberada logo após, apenas com recomendação de não fazer esforço no dia do procedimento”.

A ginecologista afirma que o DIU é um método seguro para o planejamento familiar e que pode mudar a história de muitas mulheres. “O DIU de cobre é um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia. Ele dura em média dez anos e é reversível, ou seja, pode ser retirado a qualquer momento. A fertilidade retorna logo após a remoção”, orienta.

É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos e atentar-se à idade mínima: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

A idade mínima é de 16 anos, e para menores de 18 anos é preciso estar acompanhada dos pais ou responsável.