Maternidades públicas paralisam atendimentos eletivos

O Hospital e Maternidade Dona Íris, Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara e a Maternidade Nascer Cidadão, ambos administrados pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) suspenderam os atendimentos eletivos, por causa da falta de repasses da Prefeitura de Goiânia. De acordo com a Fundahc, o atraso dos repasses já dura três meses e a dívida é de cerca de R$ 43 milhões.

Segundo a diretora-executiva da Fundahc, Lucilene Sousa, o atendimento normal só poderá ser retomado quando o repasse for feito. Ela afirma que, por mês, as despesas com as três unidades giram em torno de R$ 20,3 milhões. Metade do dinheiro vai para o Célia Câmara, hospital de maior porte.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que “desde o final da pandemia, os governos federal e estadual não enviam recursos para o custeio das maternidades. Portanto, todas as três maternidades vêm sendo mantidas com dinheiro do Tesouro Municipal”.

Disse também que formou uma comissão para ajustar os valores dos repasses e planos de trabalho das maternidades HMMCC e NC. A proposta foi enviada à Fundach que, após avaliação, fez a devolutiva, que atualmente passa por uma análise final da SMS.