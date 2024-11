Matrículas abertas na Escola de Idiomas Senac

A Escola de Idiomas Senac iniciou as matrículas para as turmas de 2025/1 em suas unidades de Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara, Jataí e Rio Verde. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro de 2025, ou enquanto houver vagas. As aulas começam a partir de 6 de fevereiro, oferecendo cursos de alemão, espanhol, francês e inglês, além de módulos de conversação e turmas infantis específicas.

Os valores das mensalidades variam, começando em R$ 115 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, e R$ 190 para o público geral. Entre os benefícios exclusivos, está a realização do teste de proficiência TOEFL, já incluso no curso para turmas qualificadas, como o Kids 5 e 6. Além disso, os alunos participam de vivências culturais em embaixadas, proporcionando prática e aprendizado sobre novas culturas.

De antemão, a diretoria destaca a importância de investir em idiomas para o crescimento pessoal e profissional. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de residência, além da assinatura do contrato. O atendimento é presencial, com possibilidade de agendamento em algumas unidades, como Goiânia e Itumbiara.

Saiba como se matricular e unidades:

Escola de Idiomas Senac – Goiânia

Endereço: Rua C-224, 101, Jardim América – Goiânia.

Telefone/WhatsApp: (62) 3250-8052

Agendamento online ou atendimento presencial.

Escola de Idiomas Senac – Itumbiara

Endereço: Rua Severiano de Paula, Qd. 02. Lt. 17, Setor Bela Vista – Itumbiara.

WhatsApp: (64) 3430-5500

Agendamento online ou atendimento presencial.

Escola de Idiomas Senac – Jataí

Endereço: Av. Itarumã esq. com Rua Santos Dumont nº 1.394, Qd. 01, Lt. 01, Setor Oeste – Jataí.

WhatsApp: (64) 3631-3040 ou atendimento presencial.

Escola de Idiomas Senac – Rio Verde

Endereço: Rua Ilídio Leão, Qd. 17, Bairro Vitória Régia – Rio Verde.

WhatsApp: (64) 3622-5529 ou atendimento presencial.

Escola de Idiomas Senac – Caldas Novas

Endereço: Av. Tiradentes, Qd. 8 SRC Lotes 08-C e 08-D, Estância Itanhangá – Caldas Novas

WhatsApp: (64) 3453-1241 ou atendimento presencial.