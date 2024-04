Mayara Mendanha justifica filiação ao PL: ‘Não permitir que o PT assuma gestão de Goiânia’

A ex-primeira-dama de Aparecida, Mayara Mendanha, expressou seu temor sobre um eventual retorno do PT à Prefeitura de Goiânia, como justificativa para sua filiação ao PL e destacou que não há qualquer acordo para ser indicada vice na chapa encabeçada pelo empresário e presidente da Federação da Indústria de Goiás (Fieg), Sandro Mabel. Mayara usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) e falou sobre o assunto.

Atualmente, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), tem aparecido na ponta da maioria das pesquisas de intenção de voto, empatando tecnicamente com outros candidatos da direita como o deputado federal Gustavo Gayer (PL) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Desde que entrou na disputa em Goiânia, Sandro Mabel tem falado em unificar todos esses projetos em torno de um só nome. Por isso, há diálogos de bastidores com o PL e o próprio Vanderlan Cardoso. A filiação de Mayara, articulada por Gustavo, aparece nas entrelinhas como um eventual nome para vice do empresário. O núcleo caiadista teme que a divisão entre o campo conservador favoreça a petista.

Mayara, no entanto, destaca que não há nenhuma conversa nesse sentido. “Neste momento, não há qualquer acordo ou definição sobre ser vice do querido Sandro Mabel. Mas como boa soldada, me apresento ao combate: Sou Mayara Mendanha, ex-secretária, mãe, empreendedora, evangélica e alguém que sonha com dias melhores, e isso passa por não permitir que partidos como o PT assuma novamente a gestão de nossa capital”, alerta.

A Tribuna já mostrou que a filiação foi recebida de forma controversa dentro do PL. Fred Rodrigues, uma das lideranças bolsonaristas mais proeminentes em Goiás e com domicílio eleitoral da capital disse a um portal de Aparecida que Mayara seria muito bem recebida na legenda. “Para compor a chapa de vereadores”, frisou.