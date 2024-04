MDB perde espaço nas principais cidades

A últimas movimentações da base de apoio do governador Ronaldo Caiado visando a escolha de candidatos a prefeito eleitoralmente viáveis tirou do MDB a oportunidade de ser cabeça de chapa nas principais cidades do Estado: Goiânia, Aparecida e Anápolis. Muita coisa pode mudar até as convenções partidárias, que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, mas, mantido o cenário atual, o partido do vice-governador Daniel Vilela perde espaço político importante.

Em Goiânia, o ex-deputado e ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot (MDB), que havia sido convidado pelo governador Ronaldo Caiado a participar do pleito na capital, acabou preterido na hora da definição porque, segundo Caiado, não deslanchou e por não ser de Goiânia. Lembrando que Darrot só deu início à sua campanha para ser o candidato da base depois que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), desistiu de ser o representante da base, no final de fevereiro.

A escolha de Caiado para a eleição em Goiânia recaiu sobre o ex-deputado Sandro Mabel, que migrou do Republicanos para o União Brasil, legenda do governador. O MDB trabalha agora para indicar pelo menos o vice, mas Mabel e Caiado buscam uma aliança com o PL e, caso vingue, a vaga deve ser do partido de Jair Bolsonaro.

Em Anápolis, Márcio Corrêa lutou muito para ser o candidato da base pelo MDB e só no fim do mês passado conseguiu que Daniel Vilela endossasse seu nome; enquanto isso Caiado insistia para que Corrêa e o prefeito Roberto Naves (Republicanos) caminhassem juntos, o que Corrêa sempre descartou. O impasse levou Márcio Corrêa a se filiar ao PL para disputar a prefeitura de Anápolis e o MDB deixou de ter candidato próprio na cidade.

Em Aparecida de Goiânia, foram as divergências entre Gustavo Mendanha (MDB) e o prefeito Vilmar Mariano que levaram Mariano a deixar o MDB e se filiar ao UB para tentar ser o candidato da base. Mendanha defende que o candidato seja o ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB), mas, por intervenção de Sandro Mabel, Mariano terá dois meses para tentar se viabilizar e sair candidato, agora pelo UB.

O MDB abre mão de cidades importantes na expectativa de ter o comando do governo estadual em 2026.