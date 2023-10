Mecânico suspeito de matar a filha e balear genro é preso

O mecânico Claudemar Bernardes da Silva, de 47 anos, foi preso na noite de ontem por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Ipameri. Ele é suspeito de matar a filha, Bruna Bernardes, de 23 anos, e balear o genro, Max Uiller Silva, de 28 anos.

O crime aconteceu na noite de sábado, quando, segundo a PM, o mecânico foi até a casa da filha procurando a ex-mulher, que estava morando com a filha.

Max foi atingido com um tiro de de espingarda calibre 12 no abdômen e está internado na UTI em um hospital de Catalão. Bruna foi baleada no pescoço e morreu no local. De acordo com a PM, o homem confessou o crime e a arma utilizada foi apreendida.