Médico acusado de deformar pacientes é condenado

O médico Wesley Murakami, acusado de deformar o rosto de nove pacientes, foi condenado pela Justiça a 9 anos, 10 meses e 10 dias de prisão.

A condenação foi feita pelo juiz Luciano Borges Da Silva que cita na sentença que Wesley estava ciente dos resultados negativos, dores, transtornos, constrangimentos e deformidades que atingiu as vítimas e mesmo assim continuou praticando os procedimentos, sem se importar com as consequências e assumindo o risco plenamente conhecido por ele. Entre as vítimas estão oito mulheres e um homem.

Murakami teve o registro profissional suspenso e já foi condenado a pagar indenização de R$ 60 mil para uma das clientes que ficou com sequelas após um procedimento estético. Para outra, ele foi condenado a pagar quase R$ 24 mil por causa do mesmo problema.