Saúde

Médico do Samu orienta como retirar ferrão de abelha após atender ataque em Caldas Novas

Ítalo Costa atendeu grupo dos "Legendários" e compartilhou vídeo educativo alertando sobre riscos de puxar o ferrão com os dedos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2025 - 14:46

ataque abelhas
Foto: Reprodução/Redes Sociais Ítalo Costa.

O médico Ítalo Costa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), publicou um vídeo em suas redes sociais ensinando a forma correta de retirar um ferrão após picadas de abelhas. A publicação ocorreu depois de ele atender, no último fim de semana, integrantes do grupo “Legendários”, que foram atacados durante um evento em Caldas Novas, na região sul de Goiás.

No vídeo, Ítalo adota uma linguagem descontraída e acessível para orientar o público sobre o procedimento adequado. Ele explica que a retirada do ferrão não deve ser feita com os dedos, pois essa ação pode pressionar a glândula de veneno e aumentar a gravidade da reação. Segundo o médico, a forma correta é usar um objeto rígido, como a lâmina de uma faca ou até mesmo a unha, para raspar suavemente a pele até remover o ferrão.

A orientação tem como objetivo evitar complicações, já que o contato inadequado pode intensificar sintomas como dor, inchaço e vermelhidão. Além disso, Ítalo reforça a importância de procurar atendimento médico imediato em casos de múltiplas picadas ou quando a vítima apresentar sinais de reação alérgica, como dificuldade para respirar, tontura ou queda de pressão.

Relembre o caso

Um Grupo de Legendários foi surpreendido por um ataque de abelhas em Caldas Novas, região sul de Goiás, nesta sexta-feira (15). Dez participantes precisaram de atendimento em unidades de saúde da cidade, enquanto dezenas foram ferroados durante o penúltimo dia do retiro espiritual, que começou em 13 de agosto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os feridos por volta das 17h30. Dos atendidos, cinco foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e três ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Outros dois receberam atendimento particular, e sete já tiveram alta ainda na noite do incidente.

Grupo de Legendários, fundado em 2015 na Guatemala pelo pastor Chepe Putzu, realiza retiros que combinam pregações religiosas com atividades físicas intensas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer corpo, mente e espírito, incentivando os participantes a buscar a melhor versão de si mesmos e impactar suas comunidades.

Confira o vídeo:
Pesquisa