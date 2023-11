Mega da Virada 2023: R$ 550 milhões já estão garantidos

O sonho de ser um milionário está mais perto do que se espera! Isso porque a Mega da Virada de 2023 já está pronta pra pagar R$ 550 milhões ao sortudo, ou aos sortudos que acertarem as seis dezenas da Mega-Sena. Esse é o maior prêmio da história do concurso e pode aumentar a depender da demanda.

As apostas do concurso 2670 podem ser realizadas a partir de hoje. O tíquete simples custa R$ 5 e os bolões saem a partir de R$ 15. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking.