Mega-Sena 2.903 sorteia prêmio de R$ 65 milhões hoje, 19

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 08:36

Estimativa de prêmio do próximo concurso 19/08/2025
As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, - Foto: Divulgação

O sorteio do próximo concurso 2.903 da Mega-Sena será nesta terça-feira, 19. O prêmio está acumulado em R$ 65 milhões.

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados de segunda a sábado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Em ocasiões excepcionais, a critério das Loterias CAIXA, os sorteios também poderão ser realizados no Auditório da CAIXA em Brasília/DF ou ainda em ambientes de sorteio de uso das Loterias CAIXA.

Os locais dos sorteios são divulgados previamente no cronograma de sorteios mensal.

Os equipamentos de sorteios utilizados são fabricados em acrílico, favorecendo assim a transparência de seu funcionamento, embaralhamento e sorteio das bolas que são coloridas e diferenciadas por cores, da seguinte forma:

bolas terminadas em 1: vermelhas
bolas terminadas em 2: amarelas
bolas terminadas em 3: verdes
bolas terminadas em 4: marrons
bolas terminadas em 5: azuis
bolas terminadas em 6: rosas
bolas terminadas em 7: pretas
bolas terminadas em 8: cinzas
bolas terminadas em 9: laranjas
bolas terminadas em 0 (zero): brancas

