Mega-Sena 2.903 sorteia prêmio de R$ 65 milhões hoje, 19

O sorteio do próximo concurso 2.903 da Mega-Sena será nesta terça-feira, 19. O prêmio está acumulado em R$ 65 milhões.

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados de segunda a sábado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Em ocasiões excepcionais, a critério das Loterias CAIXA, os sorteios também poderão ser realizados no Auditório da CAIXA em Brasília/DF ou ainda em ambientes de sorteio de uso das Loterias CAIXA.

Os locais dos sorteios são divulgados previamente no cronograma de sorteios mensal.

Os equipamentos de sorteios utilizados são fabricados em acrílico, favorecendo assim a transparência de seu funcionamento, embaralhamento e sorteio das bolas que são coloridas e diferenciadas por cores, da seguinte forma:

bolas terminadas em 1: vermelhas

bolas terminadas em 2: amarelas

bolas terminadas em 3: verdes

bolas terminadas em 4: marrons

bolas terminadas em 5: azuis

bolas terminadas em 6: rosas

bolas terminadas em 7: pretas

bolas terminadas em 8: cinzas

bolas terminadas em 9: laranjas

bolas terminadas em 0 (zero): brancas