search
Geral

Mega-Sena 2.930 acumula e pode pagar R$ 85 milhões no próximo sorteio

Setenta apostas acertaram cinco números e vão receber mais de R$ 40 mil cada; veja os números sorteados e saiba como apostar


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 08:56

Próximo sorteio da Mega-Sena promete prêmio acumulado de R$ 85 milhões – Foto: Caixa Econômica Federal / YouTube

O concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 85 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (23).

As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 70 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma delas vai receber R$ 40.435,71. Outras 5.175 apostas fizeram quatro acertos e vão ganhar R$ 901,57.

Últimos ganhadores da Mega-Sena

O último prêmio principal da Mega-Sena saiu em 7 de outubro, para um bolão feito em Nova Lima (MG), que faturou mais de R$ 17,9 milhões.

Antes disso, uma aposta de Porto Alegre (RS) levou R$ 80,6 milhões no sorteio do dia 27 de setembro.

Ao longo de 2025, já foram registradas 22 apostas vencedoras do prêmio máximo em diferentes estados brasileiros, incluindo Goiânia (GO), que teve um ganhador em 1º de julho, levando R$ 50,7 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas de todo o país, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial (disponível para Android e iOS).

O valor mínimo da aposta é de R$ 6, com direito a escolher seis números entre 1 e 60.

Também é possível participar de bolões oficiais da Caixa, com valor mínimo de R$ 18 por conjunto de apostas e cotas a partir de R$ 7. O número máximo de participantes por bolão é 100.

Probabilidades

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Para quem aposta 7 números, o valor sobe para R$ 42, mas a probabilidade melhora para 1 em 7,1 milhões.

Jogos com 10 dezenas, por exemplo, custam R$ 1.260 e aumentam as chances para 1 em 3,9 mil.

Próximo sorteio

O concurso 2.931 da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (23/10), às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Imersão CNP
Geral

Goiânia recebe edição da Imersão CNP: Protagonistas de Resultados

20/10/2025
EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2025
Geral

EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2025

18/10/2025
Caiado esgoto
Geral

Caiado entrega etapa do tratamento de esgoto de Goiânia e critica falta de repasses federais

17/10/2025
Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados
Geral

Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

15/10/2025
Operação reúne forças de segurança e técnicos da saúde para fiscalizar venda de bebidas alcoólicas em Goiás Fotos: Giovana Cruz
Geral

Mais de 7 mil bebidas adulteradas apreendidas em Goiás

14/10/2025
Horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025: quarta-feira pede foco, organização e equilíbrio emocional com a Lua em Virgem
Horóscopo

Horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025: quarta-feira pede foco, organização e equilíbrio emocional com a Lua em Virgem

22/10/2025
falsa cartomante
Cidades

Falsa cartomante é presa em flagrante após aplicar golpe de mais de R$ 80 mil em idoso

22/10/2025
georreferenciamento
Agro

Governo prorroga prazo para georreferenciamento de imóveis rurais

22/10/2025
Bolsa Família pagamento
Brasil

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

22/10/2025
Pesquisa