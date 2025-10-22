O concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 85 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (23).

As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 70 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma delas vai receber R$ 40.435,71. Outras 5.175 apostas fizeram quatro acertos e vão ganhar R$ 901,57.

Últimos ganhadores da Mega-Sena

O último prêmio principal da Mega-Sena saiu em 7 de outubro, para um bolão feito em Nova Lima (MG), que faturou mais de R$ 17,9 milhões.

Antes disso, uma aposta de Porto Alegre (RS) levou R$ 80,6 milhões no sorteio do dia 27 de setembro.

Ao longo de 2025, já foram registradas 22 apostas vencedoras do prêmio máximo em diferentes estados brasileiros, incluindo Goiânia (GO), que teve um ganhador em 1º de julho, levando R$ 50,7 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas de todo o país, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial (disponível para Android e iOS).

O valor mínimo da aposta é de R$ 6, com direito a escolher seis números entre 1 e 60.

Também é possível participar de bolões oficiais da Caixa, com valor mínimo de R$ 18 por conjunto de apostas e cotas a partir de R$ 7. O número máximo de participantes por bolão é 100.

Probabilidades

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Para quem aposta 7 números, o valor sobe para R$ 42, mas a probabilidade melhora para 1 em 7,1 milhões.

Jogos com 10 dezenas, por exemplo, custam R$ 1.260 e aumentam as chances para 1 em 3,9 mil.

Próximo sorteio

O concurso 2.931 da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (23/10), às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.