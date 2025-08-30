search
Mega-Sena sorteia R$ 8 milhões neste sábado pelo concurso 2908

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/08/2025 - 08:34

MEGA SENA - (Foto: Marcello Casal)
Apostas podem ser feitas até 19h, no horário de Brasília (Foto: Marcello Casal)

As seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

