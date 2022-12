Meia Tarifa no transporte coletivo é implantada em Trindade

O Governo de Goiás e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) passam a operar a partir deste sábado, 17, no município de Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, a Meia Tarifa no transporte público coletivo. O benefício social no valor de R$ 2,15 é destinado à população usuária das linhas alimentadoras locais.

A cidade é a quarta contemplada com o serviço no sistema de transporte público, implantado como projeto piloto em Senador Canedo no dia 17 de setembro, seguido por Nerópolis, em 26 de novembro, e Goianira, com adoção da medida em 10 de novembro.

Atualmente, os moradores de Trindade pagam passagem no valor de R$ 4,30 para utilizar o sistema de transporte público dentro da própria cidade. A partir deste sábado, pagarão a metade do valor para circular internamente no município. Serão seis linhas beneficiadas na implantação da Meia Tarifa.

“Seguimos avançando na abrangência do programa Meia Tarifa, levando-o de forma consistente ao quarto município da região Metropolitana da capital, sempre tendo como referência a implantação feita nas cidades anteriores. É um programa que reduz o valor da passagem nos deslocamentos dentro do município, barateando e incentivando o uso do transporte coletivo, tornando-o mais vantajoso”, avalia o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Mudança no embarque

A partir de agora, o Terminal Trindade será aberto para embarque nas linhas alimentadoras, ou seja, sem linhas de bloqueio e sem catracas para acesso. O embarque deverá ser realizado pela porta da frente do veículo nas linhas alimentadoras, com uso do Bilhete Único. Este novo modelo de atendimento proporciona uma mudança de cultura de uso do terminal, já implantado em várias cidades do país, a exemplo de São Paulo.

Para embarque na linha (BRT Anhanguera) com destino a Goiânia, o acesso ao ônibus será feito por meio de pagamento pré-embarque no validador Sitpass e com acesso à plataforma elevada (área segregada) para os ônibus articulados, ou seja, os embarques continuarão sendo feitos normalmente pela porta traseira dos ônibus na linha do BRT Anhanguera.

Como vai funcionar

Qualquer morador de Trindade, ao embarcar no ônibus, vai pagar apenas R$ 2,15 para circular dentro da própria cidade, sendo, assim, efetivamente contemplado com o benefício da Meia Tarifa. Caso o morador precise ir até o terminal para fazer a integração, pegar uma outra linha que sai do terminal, ele vai acessar diretamente o ônibus pela porta da frente e, nele, fazer a validação do seu Cartão Bilhete Único.

As pessoas que têm destino a Goiânia deverão pagar o complemento de R$ 2,15, porém a validação do seu cartão Bilhete Único será feita no validador de solo da plataforma elevada da linha BRT Anhanguera. Com este novo modelo de embarque, feito pela porta da frente dos veículos das linhas alimentadoras, é importante que os usuários do transporte coletivo respeitem a ordem de chegada e a formação da fila para o embarque.

A expectativa é que, com a nova modalidade, a população de Trindade possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, com uso do ônibus e do benefício da Meia Tarifa para resolver suas atividades sociais cotidianamente dentro da própria cidade.

O Bilhete Único será utilizado para que o usuário pague a Meia Tarifa local (faça suas viagens internas), assim como para viabilizar, quando for o caso, o acesso ao segundo trecho e pagamento da segunda meia tarifa. O passageiro poderá usar o Bilhete Único como benefício por um período de até 2h30, contando a partir da sua primeira validação – sua origem.

Melhorias no serviço

As seis linhas contempladas com a Meia Tarifa passarão por melhorias no atendimento, com o incremento de 44% de viagens (inserção de mais 34 viagens) na programação atual. Com mais oferta de viagens também foi possível melhorar a frequência horária das linhas em Trindade.