Uma criança de 4 anos morreu afogada após entrar em uma represa localizada no Setor Jardins do Cerrado 6, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu neste domingo (24), e quando as equipes chegaram, a menina já estava sem sinais vitais. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do fato.