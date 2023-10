Menino de 8 anos morre após trave de futebol cair sobre ele

Matheus Felix Gomes, de 8 anos, morreu nesta terça-feira (03), em Leopoldo de Bulhões, após uma trave de futebol cair sobre ele durante um jogo no ginásio da cidade.

O menino foi socorrido pelo pai, que é professor de esporte e encaminhado ao hospital. De acordo com a Polícia Militar, ele teria se pendurado na trave, que estava solta.

Em nota, a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões informou que o ocorrido foi uma grande fatalidade e que as traves do local são móveis por ser uma quadra poliesportiva. Informou ainda que a responsabilidade por supervisionar os alunos é sempre do professor e que está a disposição da as autoridades para esclarecer os fatos.