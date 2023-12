Menos de 6% dos goianos destinaram parte do IR para projetos sociais

A destinação do imposto de renda é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais. Por isso, há dez anos, o movimento I.R. do BEM tem como objetivo divulgar o direito de pessoas físicas e empresas em colaborar com a transformação do presente e do futuro do Brasil.

Neste ano, mais de 550 mil pessoas — apenas no estado de Goiás — poderiam ter destinado parte do seu imposto para causas sociais e culturais, sendo que R$ 333 milhões poderiam ter sido recebidos por instituições e projetos que fariam a diferença na vida de muitas pessoas. Porém, apenas 5,89% desses contribuintes fizeram essa destinação, segundo dados disponibilizados pela Receita Federal.

Já na capital, o número é um pouco mais elevado, tendo 11% dos goianienses repassado seu imposto para instituições. Muitas vezes, é por falta de conhecimento da população que esse número é baixo e, por isso, o I.R. do BEM busca divulgar e alertar o cidadão sobre essa possibilidade, que é de direito de todos aqueles que fazem a declaração do imposto de renda pelo formulário completo.

Mesmo com a declaração sendo realizada uma vez por ano, as doações para projetos e entidades podem ser feitas durante qualquer período, gerando dedução fiscal na próxima declaração. Entre centenas de projetos e entidades que precisam do incentivo dos contribuintes, está o espetáculo teatral “A História do Silêncio”, que foca na valorização da comunidade surda da cidade de Goiânia. A peça irá trazer questões de preconceito que foram enfrentados na história da educação surda e também pessoas que foram marcos nesta comunidade. O projeto visa a inclusão de atores com deficiência auditiva, sejam eles profissionais da área ou iniciantes, fortalecendo a diversidade e a representatividade. Ainda terá a Língua Brasileira de Sinais (libras) como um dos seus pilares e contará com oficinas teatrais para todas as idades, ouvintes ou não ouvintes.

Por meio da plataforma IRdoBEM.com.br, o contribuinte pode fazer todo o passo a passo, como calcular o quanto poderá destinar, escolher o projeto que deseja ajudar e acompanhar como essa contribuição está fazendo a diferença para o projeto e para a população. Para o fundador do movimento, o advogado Renato Paixão, é uma felicidade ser o canal que oportuniza essas ações para transformar vidas. “Existem apenas dois caminhos para quem paga o I.R.: permanecer lamentando a alta carga do imposto e simplesmente deixar para o Governo Federal ou conhecer o Lado Bom do Imposto, utilizando parte do I.R. para ações transformadoras”, finaliza Paixão.