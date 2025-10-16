Mesmo com alerta para tempestades, calor continua intenso nesta quinta-feira

A quinta-feira (16) terá alerta para tempestades em 55 dos 246 municípios de Goiás, com destaque para a Região Sudoeste do estado, com chuvas previstas entre 20 e 30 milímetros por hora, acompanhadas de rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Ainda assim, as temperaturas máximas continuarão elevadas, podendo chegar a 38 graus nas regiões Norte e Oeste de Goiás. O prognóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A temperatura máxima poderá chegar a 36 graus nas regiões Leste e Central e a 34 graus nas regiões Sul e Sudoeste. A máxima prevista para hoje é em Mundo Novo, com 38 graus. Em Porangatu fará 37 graus e em Aruanã e Araguapaz, 36 graus. As mínimas previstas são de 17 graus em Cristalina, 18 graus em Formosa e 19 graus em Caçu, Cocalzinho, Palminópolis, Morrinhos e Ipameri.

Goiânia terá um dia de sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar vai variar entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 5h48 e o pôr do sol, às 18h16.

Veja os municípios onde há alerta para a possibilidade de tempestades, segundo o Cimehgo.

Acreúna, Aloândia, Aparecida Do Rio Doce, Aporé, Aragarças, Aragoiânia, Baliza, Bom Jardim De Goiás, Bom Jesus De Goiás, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Castelândia, Cromínia, Doverlândia, Edealina, Edéia, Goiatuba, Gouvelândia, Hidrolândia, Inaciolândia, Indiara, Itajá, Itarumã, Jandaia, Jataí, Joviânia, Lagoa Santa, Mairipotaba, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Morrinhos, Palestina De Goiás, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Piranhas, Pontalina, Porteirão, Portelândia, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena De Goiás, Santa Rita Do Araguaia, Santo Antônio Da Barra, São João Da Paraúna, São Simão, Serranópolis, Turvelândia, Varjão, Vicentinópolis.

