‘Meu Lote, Minha História’ tem mais de 10 mil inscritos no primeiro dia

Mais de 10 mil cidadãos realizaram o cadastro no primeiro dia de inscrições para o programa habitacional “Meu Lote, Minha História”, lançado nesta terça-feira, 19, pela Prefeitura de Anápolis.

Os 2,8 mil terrenos, distribuídos por diferentes regiões da cidade, serão concedidos a pessoas que cumpram com os critérios definidos no edital publicado no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, 18. O documento traz todas as informações que o candidato precisa saber.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de setembro e podem ser feitas pelo site https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/. O sistema aceita o cadastro de apenas um membro de cada núcleo familiar. Após o preenchimento do formulário eletrônico, a segunda etapa é o envio de documentos por upload, que acontecerá depois do período de inscrições. A última etapa é a visita domiciliar por uma equipe da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, para conferência dos dados fornecidos.