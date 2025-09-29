Mineiros recebe a 22ª edição do programa Deputados Aqui

Por iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), por meio da Diretoria de Participação Popular e sob a presidência do deputado Bruno Peixoto (UB), o município de Mineiros será sede da 22ª edição do programa Deputados Aqui. O evento acontece neste sábado, 4 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no estacionamento do Ipê Shopping Center.

A ação reúne diversos parceiros que oferecem gratuitamente serviços essenciais à população. Entre eles estão: atendimento médico com clínico geral, consultas oftalmológicas com entrega de óculos de grau, exames como ultrassonografia e mamografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, auriculoterapia, além de castração de cães e gatos machos.

O evento também disponibiliza serviços da Defensoria Pública, como processos de divórcio, casamento e exames de paternidade. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará presente com emissão, regularização e transferência de títulos de eleitor, enquanto a Polícia Civil garantirá a emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade.

Outro destaque será a entrega de escrituras de casas por meio do programa de regularização fundiária, garantindo mais segurança jurídica e cidadania às famílias contempladas.

Para os produtores rurais, haverá atendimento técnico pela Emater, feira do produtor, oficinas e orientações do Senar. A programação conta ainda com corte de cabelo masculino e feminino, recreação infantil com brinquedos, pula-pula, pipoca, algodão-doce, além de apresentações culturais. Cursos profissionalizantes, como automaquiagem e tranças, serão oferecidos em parceria com o Sindibeleza.

Um dos destaques é o curso ministrado pela Escola do Legislativo, voltado para servidores municipais e regionais, que abordará a aplicação da nova Lei de Licitações.

O objetivo central do Deputados Aqui é aproximar os parlamentares da população. Por meio de audiências públicas, os deputados têm a oportunidade de ouvir diretamente as demandas da comunidade e buscar soluções para melhorias locais. Além disso, será realizada uma sessão solene com a entrega do Certificado de Mérito Legislativo a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da região.

Segundo o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, a essência do programa é estar próximo da população:

“Ouvir as pessoas é o verdadeiro sentido desse projeto. Parlamentares, servidores e autoridades locais se unem para levar serviços e, principalmente, para dar voz à comunidade”, destacou.

