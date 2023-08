Ministério da Fazenda estima que IVA fique entre 25% e 27%

O Ministério da Fazenda apresentou, em nota técnica, os cálculos que permearão o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) no País. Os dados apontam que o imposto fique entre 25% e 27%, desde que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados seja mantido pelo Senado.

A equipe econômica também alertou que as projeções são imprecisas porque não é possível antecipar o hiato de conformidade e porque as alíquotas projetadas dependem de características que só serão definidas após a regulamentação do novo sistema.

O início do trabalho da proposta no Senado deve começar nesta quarta-feira (09) quando Eduardo Braga assume oficialmente como relator na CCJ.

IVA

O IVA (ou Imposto sobre Valor Agregado) é a unificação de diversos impostos. Nesse modelo, cada etapa da cadeia de produção paga o imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço — o que permitirá maior transparência e facilidade no processSenadoo que envolve a tributação no Brasil.