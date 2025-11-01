Ministério lança plataforma do Novembro Negro 2025

O Ministério da Igualdade Racial acaba de lançar o hotsite oficial do Novembro Negro 2025. A plataforma, disponível a partir deste sábado (1º), centraliza eventos e atividades que celebram o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. A iniciativa amplia a visibilidade das ações que valorizam o legado da população negra.

A campanha deste ano adota o tema “Justiça Climática, Território e Dignidade”. Segundo a ministra Anielle Franco, a plataforma funciona como um dispositivo inclusivo que une a diversidade das contribuições negras distribuídas pelo Brasil em um só lugar, fortalecendo identidades e promovendo reconhecimento.

O destaque do Novembro Negro 2025 é o Mapa da Igualdade Racial, uma ferramenta interativa que permite visualizar eventos cadastrados em todo o país. Movimentos sociais e entidades civis podem inscrever atividades como palestras, exposições e eventos culturais, com informações detalhadas sobre local, data e horário.

Pela segunda vez, todos os estados e mais de 5.500 municípios brasileiros celebrarão o feriado nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro. A data, instituída por lei em 2023, representa uma conquista histórica do movimento social negro e reforça a importância da cultura afro-brasileira.

A campanha reforça que o enfrentamento ao racismo é condição fundamental para a democracia e o desenvolvimento sustentável.