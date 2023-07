Ministério Público abre processos seletivos de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com inscrições abertas para dois processos seletivos do Ministério Público do Estado de Goiás. As vagas são para alunos da graduação e da pós-graduação e a relação com os cursos participantes em cada modalidade pode ser acessada no edital dos processos, disponíveis nos links de inscrição.

Os aprovados no primeiro processo seletivo, destinado a alunos de graduação, receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1.320,00/mês, auxílio-transporte no valor de R$ 9,00 diários e a carga horária será de 5 horas por dia.

Já para estudantes da pós-graduação, a bolsa-auxílio terá o valor de R$ 2.640,00/mês e auxílio-transporte no valor de R$ 9,00 diários. A carga horária será de 6 horas por dia.

Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de julho nos seguintes links:

Graduação: https://pp.ciee.org.br/vitrine/10497/detalhe

Pós- graduação:https://pp.ciee.org.br/vitrine/10456/detalhe