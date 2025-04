A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet (MDB), manifestou nesta segunda-feira (28) apoio à deputada federal Marussa Boldrin (MDB) após a parlamentar revelar ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu ex-marido. Em publicação nas redes sociais, Tebet exaltou a coragem da colega de partido e reafirmou a necessidade de combater a violência contra a mulher no país.

“Meu apoio total à deputada Marussa Boldrin, minha colega de MDB Nacional. Você não está só! Minha solidariedade a você e meus parabéns pela coragem de denunciar este ato de violência doméstica”, afirmou a ministra.

Tebet destacou que o gesto de Marussa ao tornar público o que sofreu representa uma abertura de caminho para outras mulheres em situação semelhante. “Sua voz abre caminhos para outras mulheres. Vamos juntas e juntos dar um basta nessa vergonha nacional!”, completou.

A manifestação de Simone Tebet se soma a uma série de declarações de apoio recebidas por Marussa após a divulgação de uma carta aberta relatando agressões físicas, morais e psicológicas durante nove anos de relacionamento com o advogado Sinomar Júnior. A deputada também recebeu manifestações de solidariedade do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e de outros parlamentares. Até o momento, o ex-marido de Marussa, citado como autor das agressões, não se pronunciou publicamente sobre o caso.