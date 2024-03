Modelo de Consórcio de Transporte de Goiânia vira referência nacional

O coordenador-geral de Concessões Rodoviárias do Ministério dos Transportes, Anderson Bellas, elogiou o modelo de gestão do Consórcio de Transporte de Goiânia e Região Metropolitana, destacando-o como um exemplo para todo o país. Ele fez essa declaração durante visita técnica realizada nesta terça-feira, 12, em que representantes do Grupo de Trabalho do Transporte do Entorno do Distrito Federal vieram conhecer o sistema adotado na capital goiana.

O modelo, baseado em uma governança compartilhada entre operadoras, órgãos públicos e entidades reguladoras, tem proporcionado eficiência e qualidade aos serviços de transporte público, beneficiando cerca de 500 mil passageiros diariamente em Goiânia e em outros 18 municípios vizinhos. A visita técnica teve como objetivo entender melhor o funcionamento desse sistema, que se tornou viável após a aprovação da Lei Complementar 169, regulamentando a política de subsídio ao transporte.

Representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Secretaria de Mobilidade e Transporte do Governo do Distrito Federal também participaram da comitiva, interessados em replicar o modelo de sucesso em suas regiões. A eficiência do Consórcio de Transporte de Goiânia reflete-se no congelamento da tarifa de ônibus em R$ 4,30 desde 2019, enquanto outras regiões, como o Entorno do DF, enfrentam reajustes significativos.

Nova RMTC

No início do ano, foi lançado o projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), com investimentos na ordem de R$ 1,6 bilhão até 2026, sendo cerca de R$ 400 milhões investidos pelo Governo de Goiás e o restante proveniente das cinco empresas concessionárias do serviço que formaram uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Essa constituição permite a realização de investimentos em infraestrutura e na frota.

O conceito de sistema integrado com bilhetagem eletrônica e tarifa flexível permite uma série de benefícios, como Bilhete Único, Cartão Família, Meia Tarifa e Passe Livre do Trabalhador.

Consórcio interfederativo

O Governo de Goiás propõe a criação de um consórcio interfederativo no Entorno do DF, mantendo subsídios em parceria com a União e o Governo do Distrito Federal. Cada ente contribuirá igualmente com um terço do custeio do benefício. O grupo, após assistir apresentações do presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, e do diretor executivo do consórcio Redemob, Leomar Avelino, busca oferecer tarifas mais acessíveis à população do Entorno do DF.

O coordenador-geral do GT, Anderson Bellas, adiantou a elaboração de um relatório para a tomada de decisão sobre a gestão do serviço, visando tarifas mais econômicas. O subsecretário de Operações da Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal, Márcio Antônio de Jesus, elogiou a experiência, buscando replicar o modelo bem-sucedido nacionalmente. A visita incluiu inspeção ao Terminal Paulo Garcia, parte do corredor BRT Norte-Sul, com instalações modernas e serviços inovadores.