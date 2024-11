Morre Suair Teles, presidente da Câmara Municipal de Inhumas

O presidente da Câmara Municipal de Inhumas, Suair Teles Miranda, faleceu nesta quinta-feira (21), conforme informou a Prefeitura do município, localizado a 49 quilômetros de Goiânia. A causa da morte não foi divulgada. Em respeito à memória do político, foi decretado luto oficial de três dias.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Câmara Municipal destacou a trajetória de Suair Teles como parlamentar e sua contribuição para a cidade. “Sua trajetória como parlamentar e sua liderança à frente desta Casa Legislativa marcaram a história de Inhumas”, ressaltou o comunicado.

A Prefeitura de Inhumas também manifestou pesar pelo falecimento e anunciou a suspensão das atividades administrativas na manhã desta sexta-feira (22), em razão do sepultamento. As atividades serão retomadas às 13h, enquanto os serviços públicos essenciais seguirão funcionando normalmente.

Homem público dedicado, Suair Teles era reconhecido por sua liderança e compromisso com o desenvolvimento de Inhumas. À frente da presidência da Câmara Municipal, desempenhou papel central na articulação política local, deixando um legado marcado pelo diálogo e pelo trabalho em prol da comunidade.

Notas de pesar

Nota da Câmara Municipal de Inhumas:

“Com imenso pesar, a Câmara Municipal de Inhumas informa o falecimento do Presidente da Casa, Vereador Suair Teles Miranda, ocorrido nesta data.

Homem público dedicado, Suair Teles foi um exemplo de compromisso com o bem-estar de nossa comunidade. Sua trajetória como parlamentar e sua liderança à frente desta Casa Legislativa marcaram a história de Inhumas.

Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua convivência. Que Deus conforte o coração de todos!”

Nota da Prefeitura de Inhumas:

“A Prefeitura Municipal de Inhumas decreta 03 dias de luto em respeito ao Presidente da Câmara Municipal, Suair Teles, falecido nesta quinta-feira, 21 de novembro, deixando um legado de dedicação e compromisso com nossa cidade.

Em razão de seu sepultamento, as atividades na sede da Prefeitura estarão suspensas nesta sexta-feira, 22 de novembro, durante o período da manhã (até às 12h). As atividades de atendimento serão retomadas às 13h.

As demais unidades e serviços públicos essenciais funcionarão normalmente.

Neste momento de tristeza, desejamos conforto aos familiares e amigos, solidarizando-nos com todos que sentem essa perda.”