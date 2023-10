Um motociclista foi flagrado, na tarde desta sexta-feira (06), jogando uma pedra em um carro da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), que estava estacionado na Rua A, no Jardim Goiás. Câmeras de segurança registraram o momento.

De acordo com a SMM, um boletim de ocorrência será feito para identificar o condutor da motocicleta Honda NXR 160 com placa do município de Hidrolândia.

Confira o vídeo: