Motociclista morre após cair de moto e ser atropelado por micro-ônibus na BR-153, em Goiânia

Um motociclista de 28 anos morreu após cair da moto e ser atropelado por um micro-ônibus na noite de ontem, na BR-153, em Goiânia.

O acidente aconteceu na altura do km 499, na pista lateral da BR-153, no trecho que liga o viaduto do Condomínio Aldeia do Vale à Ceasa, quando a moto colidiu com uma bicicleta, o piloto caiu da moto e foi atropelado em sequência pelo micro-ônibus que seguia logo atrás. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo levantamentos preliminares, o condutor da moto, que era motorista profissional, pilotava o veículo sem iluminação traseira e a motocicleta era remontada, motivo pelo qual, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo é considerado como sucata e não deveria estar em circulação.

No momento do acidente chovia bastante e no local não há iluminação.