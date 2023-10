Motorista é resgatado após carreta com bois tombar na GO-050

O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta terça-feira (03), o motorista de uma carreta carregada com bois, na GO-050 entre os municípios de Paraúna e São João da Paraúna. De acordo com a corporação, o condutor perdeu o controle do veículo ao passar por um trecho de curva, saindo da pista e tombando. O motorista ficou preso às ferragens, mas resgatado e encaminhado ao Hospital de Paraúna.

Os animais estavam presos na gaiola do caminhão e também foram resgatados. Um deles morreu.