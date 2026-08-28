Saúde

Mounjaro protege o coração? FDA amplia uso do medicamento nos EUA

Aprovação contempla adultos com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, mas não significa que a caneta possa ser usada preventivamente por qualquer pessoa


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2026 - 17:41

Mounjaro protege o coração? FDA amplia uso do medicamento nos EUA
(Imagem: Reprodução)

Conhecido principalmente pelo tratamento do diabetes e pelos efeitos sobre o peso, o Mounjaro ganhou uma nova indicação nos Estados Unidos. A FDA autorizou o uso do medicamento para reduzir o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular em adultos com diabetes tipo 2 que apresentam alto risco de sofrer esses eventos.

A novidade, porém, exige uma leitura cuidadosa. A aprovação não transforma a tirzepatida em uma espécie de “protetor do coração” indicado para toda a população. O público contemplado é formado especificamente por adultos com diabetes tipo 2 e maior vulnerabilidade cardiovascular.

A decisão também se restringe aos Estados Unidos. Para que a mesma indicação seja incluída no Brasil, é necessária uma avaliação própria da Anvisa.

O que o estudo descobriu?

A FDA considerou os resultados do SURPASS-CVOT, pesquisa que acompanhou 13.299 pacientes em 30 países. Todos os participantes tinham diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica já estabelecida.

O estudo comparou o Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, com o Trulicity, à base de dulaglutida. O Trulicity foi escolhido porque já possui benefícios cardiovasculares demonstrados, tornando a comparação mais rigorosa do que um teste realizado apenas contra placebo.

Depois de um acompanhamento mediano de cerca de quatro anos, o grupo tratado com Mounjaro apresentou uma taxa 8% menor de morte cardiovascular, infarto ou AVC na comparação com o grupo que recebeu Trulicity.

Apesar da diferença numérica, o estudo comprovou que o Mounjaro não foi inferior ao concorrente, mas não demonstrou superioridade estatística. Portanto, não é correto concluir apenas com esses dados que a tirzepatida seja definitivamente mais eficaz do que a dulaglutida na proteção cardiovascular.

A pesquisa também encontrou uma taxa 16% menor de mortes por todas as causas entre os participantes que utilizaram Mounjaro. A segurança e a tolerabilidade permaneceram, em geral, semelhantes ao perfil já conhecido do medicamento. Os efeitos adversos mais comuns foram gastrointestinais e ocorreram principalmente durante o aumento das doses.

Aprovação não é para emagrecimento

Embora a tirzepatida também provoque perda de peso, o Mounjaro é a marca utilizada nos Estados Unidos para o tratamento do diabetes tipo 2. Para o controle crônico do peso, a substância é comercializada naquele país com o nome Zepbound.

A ampliação aprovada pela FDA está ligada ao risco cardiovascular de pacientes diabéticos, e não ao uso estético ou à perda de poucos quilos.

A tirzepatida atua simultaneamente nos receptores de GIP e GLP-1, hormônios relacionados à regulação da glicose e do apetite. A aplicação é semanal, mas a dose precisa ser aumentada gradualmente conforme avaliação médica.

O medicamento pode provocar náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal. Há ainda advertências relacionadas a pancreatite, hipoglicemia, problemas na vesícula e reações alérgicas.

Pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide ou com síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 não devem utilizar o produto. A decisão sobre o tratamento precisa considerar o histórico clínico, os demais medicamentos usados e os riscos individuais do paciente.

Leia mais:

Maju Coutinho anuncia primeira gravidez aos 48 anos e revela nome do bebê

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Pela primeira vez, pessoas com HIV acima de 50 anos serão maioria até 2040, aponta estudo da The Lancet. Especialistas defendem mudança no modelo de cuidado.
Saúde

Pela primeira vez na história, pessoas com HIV acima dos 50 anos serão maioria até 2040, aponta estudo

28/08/2026
Quedas lideram hospitalizações de crianças e adolescentes pelo décimo ano consecutivo (Imagem: Freepik)
Saúde

Quedas lideram hospitalizações de crianças e adolescentes pelo décimo ano consecutivo

28/08/2026
El Niño 2026-2027: Ministério da Saúde prepara SUS para seca, queimadas e ondas de calor
Saúde

El Niño 2026-2027: Ministério da Saúde prepara SUS para seca, queimadas e ondas de calor

28/08/2026
Anvisa atualiza regras sobre controle de qualidade em laboratórios
Saúde

Anvisa atualiza regras sobre controle de qualidade em laboratórios

28/08/2026
Saiba como ser voluntário e ajudar pacientes no HMAP e no Einstein Goiânia
Saúde

Saiba como ser voluntário e ajudar pacientes no HMAP e no Einstein Goiânia

28/08/2026
Quer viajar? Latam tem passagens pelo Brasil a partir de R$ 152
Economia e Negócios

Quer viajar? Latam tem passagens pelo Brasil a partir de R$ 152

28/08/2026
Pela primeira vez, pessoas com HIV acima de 50 anos serão maioria até 2040, aponta estudo da The Lancet. Especialistas defendem mudança no modelo de cuidado.
Saúde

Pela primeira vez na história, pessoas com HIV acima dos 50 anos serão maioria até 2040, aponta estudo

28/08/2026
Mounjaro protege o coração? FDA amplia uso do medicamento nos EUA
Saúde

Mounjaro protege o coração? FDA amplia uso do medicamento nos EUA

28/08/2026
Ex-namorado é condenado a mais de 19 anos por feminicídio de jovem que gravou a própria morte em Goiás
Justiça

Homem é condenado a mais de 19 anos por feminicídio de jovem que gravou a própria morte em Goiás

28/08/2026
Pesquisa