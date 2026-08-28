Mounjaro protege o coração? FDA amplia uso do medicamento nos EUA

Conhecido principalmente pelo tratamento do diabetes e pelos efeitos sobre o peso, o Mounjaro ganhou uma nova indicação nos Estados Unidos. A FDA autorizou o uso do medicamento para reduzir o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular em adultos com diabetes tipo 2 que apresentam alto risco de sofrer esses eventos.

A novidade, porém, exige uma leitura cuidadosa. A aprovação não transforma a tirzepatida em uma espécie de “protetor do coração” indicado para toda a população. O público contemplado é formado especificamente por adultos com diabetes tipo 2 e maior vulnerabilidade cardiovascular.

A decisão também se restringe aos Estados Unidos. Para que a mesma indicação seja incluída no Brasil, é necessária uma avaliação própria da Anvisa.

O que o estudo descobriu?

A FDA considerou os resultados do SURPASS-CVOT, pesquisa que acompanhou 13.299 pacientes em 30 países. Todos os participantes tinham diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica já estabelecida.

O estudo comparou o Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, com o Trulicity, à base de dulaglutida. O Trulicity foi escolhido porque já possui benefícios cardiovasculares demonstrados, tornando a comparação mais rigorosa do que um teste realizado apenas contra placebo.

Depois de um acompanhamento mediano de cerca de quatro anos, o grupo tratado com Mounjaro apresentou uma taxa 8% menor de morte cardiovascular, infarto ou AVC na comparação com o grupo que recebeu Trulicity.

Apesar da diferença numérica, o estudo comprovou que o Mounjaro não foi inferior ao concorrente, mas não demonstrou superioridade estatística. Portanto, não é correto concluir apenas com esses dados que a tirzepatida seja definitivamente mais eficaz do que a dulaglutida na proteção cardiovascular.

A pesquisa também encontrou uma taxa 16% menor de mortes por todas as causas entre os participantes que utilizaram Mounjaro. A segurança e a tolerabilidade permaneceram, em geral, semelhantes ao perfil já conhecido do medicamento. Os efeitos adversos mais comuns foram gastrointestinais e ocorreram principalmente durante o aumento das doses.

Aprovação não é para emagrecimento

Embora a tirzepatida também provoque perda de peso, o Mounjaro é a marca utilizada nos Estados Unidos para o tratamento do diabetes tipo 2. Para o controle crônico do peso, a substância é comercializada naquele país com o nome Zepbound.

A ampliação aprovada pela FDA está ligada ao risco cardiovascular de pacientes diabéticos, e não ao uso estético ou à perda de poucos quilos.

A tirzepatida atua simultaneamente nos receptores de GIP e GLP-1, hormônios relacionados à regulação da glicose e do apetite. A aplicação é semanal, mas a dose precisa ser aumentada gradualmente conforme avaliação médica.

O medicamento pode provocar náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal. Há ainda advertências relacionadas a pancreatite, hipoglicemia, problemas na vesícula e reações alérgicas.

Pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide ou com síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 não devem utilizar o produto. A decisão sobre o tratamento precisa considerar o histórico clínico, os demais medicamentos usados e os riscos individuais do paciente.

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