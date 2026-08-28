Quer viajar? Latam tem passagens pelo Brasil a partir de R$ 152

A Latam disponibilizou passagens aéreas nacionais a partir de R$ 152 por trecho. A oferta reúne voos para diferentes destinos brasileiros e pode ser uma oportunidade para quem está planejando viajar e possui flexibilidade para escolher as datas.

As tarifas promocionais são individuais e aparecem em períodos específicos. Como os preços das passagens aéreas são dinâmicos, o valor encontrado durante a pesquisa pode mudar conforme a procura, o horário do voo e a quantidade de assentos disponíveis.

O preço anunciado também pode não aparecer em todos os trechos de uma viagem de ida e volta. Por isso, antes de concluir a compra, o passageiro deve somar os dois sentidos e verificar o custo final da reserva.

Como encontrar as passagens

Para pesquisar, o consumidor deve acessar o site ou o aplicativo da Latam, informar a cidade de origem, o destino e as datas pretendidas. Ter flexibilidade para viajar em diferentes dias aumenta as chances de encontrar o menor preço.

A companhia também apresenta um calendário de tarifas, recurso que permite comparar os valores disponíveis em datas próximas. Caso a passagem de R$ 152 não apareça no período inicialmente escolhido, o passageiro poderá consultar outros dias ou horários.

As ofertas estão sujeitas à disponibilidade e podem acabar sem aviso prévio. O valor definitivo deve ser confirmado na etapa final da compra.

Atenção às regras da tarifa

Antes de pagar, é importante observar qual categoria tarifária está sendo oferecida. As opções mais econômicas podem ter regras específicas para alteração, cancelamento, escolha de assento e despacho de bagagem.

A passagem pode garantir o transporte de uma bagagem de mão dentro dos limites estabelecidos pela companhia, mas a mala despachada nem sempre está incluída no menor valor. Caso o passageiro precise contratar serviços adicionais, o preço final da viagem ficará maior.

Também é necessário verificar o aeroporto de partida e de chegada. Algumas cidades possuem mais de um terminal, e o deslocamento até o aeroporto pode representar um gasto adicional.

O pagamento pode ser realizado pelas modalidades disponibilizadas pela companhia durante a reserva. A Latam também permite pesquisar passagens com milhas do programa Latam Pass ou combinar milhas e dinheiro em determinadas emissões.

Para evitar páginas falsas e tentativas de golpe, a recomendação é fazer a compra pelo site oficial da Latam ou pelo aplicativo da empresa.

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