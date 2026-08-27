HB20 perdeu a preferência? Carro que já foi líder despenca nas vendas

Durante anos, o Hyundai HB20 foi uma das primeiras opções lembradas por quem procurava um carro compacto. O modelo chegou a liderar o mercado brasileiro, mas vive agora uma situação bem diferente: em julho de 2026, apareceu somente na 27ª posição entre os automóveis mais vendidos do país.

Foram 3.037 unidades emplacadas durante o mês. Em junho, o hatch havia registrado 6.914 vendas. Isso significa que o volume caiu 56% em apenas 30 dias.

A diferença para os antigos rivais também chama atenção. O Volkswagen Polo vendeu 10.340 unidades em julho, seguido pelo Chevrolet Onix, com 9.313, e pelo Fiat Argo, com 8.612.

Até modelos que acabaram de chegar ao país superaram o HB20. O elétrico Geely EX2 teve 5.898 emplacamentos, enquanto o Jaecoo 7 registrou 3.061.

Mas o principal concorrente do HB20 pode estar dentro da própria Hyundai. Lançado em junho, o i20 saltou de 676 para 2.668 unidades em julho. Com isso, encerrou o mês apenas 369 carros atrás do antigo líder.

Um carro mais novo por pouca diferença

Os dois hatches ocupam praticamente a mesma faixa de preço. O HB20 Comfort 1.0 manual parte de R$ 96.140. O i20 Comfort 1.0 custa R$ 99.990, uma diferença de R$ 3.850.

Nas configurações Limited com motor turbo, a distância é de R$ 3.300: o HB20 custa R$ 122.690 e o i20, R$ 125.990.

A comparação fica ainda mais apertada nas versões Platinum. O HB20 é oferecido por R$ 132.490, enquanto o i20 custa R$ 134.990. Nesse caso, o consumidor desembolsa R$ 2.500 a mais para levar o modelo mais recente.

Dependendo da versão, o i20 oferece central multimídia de até 12,3 polegadas, pacote de segurança SmartSense, freio de estacionamento eletrônico e sistema de atualizações remotas.

Essa combinação de preço semelhante e projeto mais moderno faz com que os dois modelos disputem praticamente o mesmo consumidor.

i20 já superou HB20 em um segmento

Nas vendas diretas, feitas principalmente para empresas e locadoras, o i20 já passou à frente. Foram 1.377 unidades do novo hatch contra 1.338 do HB20 em julho.

No varejo, o HB20 ainda conseguiu permanecer na liderança da disputa interna. Foram 1.699 unidades comercializadas, diante de 1.291 exemplares do i20. A distância, porém, já é pequena para um modelo que começou a ser vendido há pouco tempo.

De acordo com apuração do UOL Carros, a tendência é que o i20 ocupe gradualmente o espaço das versões mais equipadas do HB20. A Hyundai informou anteriormente que acompanharia a resposta do mercado antes de definir possíveis mudanças na gama.

Entre as possibilidades consideradas internamente estaria a simplificação da oferta do HB20, com a retirada das versões turbo. A mudança ainda não foi confirmada oficialmente pela fabricante.

HB20 ainda está no top 10 do ano

O resultado de julho não significa que o HB20 tenha desaparecido da lista dos carros mais procurados do país. No acumulado de janeiro a julho, foram 41.966 unidades, volume que mantém o hatch na sétima posição.

Esse número, entretanto, inclui cinco meses em que o i20 ainda não disputava efetivamente o mesmo público.

O HB20 foi o automóvel de passeio mais vendido do Brasil em 2021, com 86.455 unidades. No ano seguinte, repetiu o feito e alcançou 96.255 emplacamentos, uma média próxima de 8 mil veículos por mês.

Em julho de 2026, não chegou a 3,1 mil. Além da competição interna, o modelo enfrenta novos concorrentes e mudanças nas preferências do consumidor, com maior procura por SUVs compactos e carros elétricos.

A Hyundai também prepara um novo SUV compacto para 2027. O futuro lançamento deverá ocupar espaço na fábrica de Piracicaba, em São Paulo, aumentando a pressão sobre a linha do HB20.

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